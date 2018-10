Conselho de Ministro extraordinário reunido para aprovar o OE 2019

O documento será entregue no Parlamento na segunda-feira, mas antes disso é necessária a aprovação dos ministros.

A proposta do Governo contém medidas como o aumento extraordinário das pensões logo em janeiro, reformas antecipadas sem penalização para trabalhadores com 63 anos de idade e 40 de descontos e um alívio do IRS, com um aumento dos reembolsos no próximo ano.

Este Conselho de Ministros acontece numa altura conturbada para a política nacional, com a demissão do ministro da Defesa, Azeredo Lopes.