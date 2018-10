Ministro das Finanças apresenta hoje proposta orçamental

"Após a entrega hoje na Assembleia da República da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019, o ministro das Finanças, Mário Centeno, e respetivos secretários de Estado apresentam o documento esta terça-feira, às 8h30, no Salão Nobre do Ministério das Finanças em conferência imprensa", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.

Mário Centeno entregou esta segunda-feira a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 ao presidente da Assembleia da República. Depois da entrega, numa curta declaração aos jornalistas, Centeno reiterou que este "é um Orçamento para todos os portugueses", que "prossegue o caminho do rigor" defendido pelo Governo.