"Palavra política de António Costa vale muito poucochinho", diz Hugo Soares

"Na verdade, trocam o futuro pelo vosso umbigo político. Este Orçamento do Estado (OE) é uma espécie de última cartada para António Costa tentar ganhar as eleições que nunca ganhou. Em suma, os senhores preferem o estado eleitoral ao Estado social", criticou Hugo Soares, numa intervenção em nome do PSD no debate na generalidade da proposta orçamental do Governo para 2019.

Hugo Soares, que deixou de ser líder parlamentar com a eleição de Rui Rio como presidente do partido, recuperou uma expressão utilizada por António Costa para classificar a vitória do PS nas europeias de 2014, quando o partido ainda era liderado por António José Seguro.

"Hoje sabemos quanto vale a palavra política do Governo e de António Costa: vale pouco, vale muito poucochinho", acusou, numa intervenção aplaudida de pé por quase toda a bancada social-democrata.No entanto, o líder parlamentar e o primeiro vice da bancada social-democrata, Fernando Negrão e Adão Silva, aplaudiram Hugo Soares, mas sentados.

Referindo-se ao discurso de tomada de posse de António Costa, em 2015, Hugo Soares recordou que o primeiro-ministro prometia então uma aposta no alívio fiscal, no investimento público e na melhoria de bens e serviços públicos.

"Sabemos hoje que, no que diz respeito ao alívio da asfixia fiscal, o Governo propõe a maior carga fiscal de sempre. Sabemos hoje que a aposta no investimento público ainda não atinge sequer os níveis do ano de 2015. E sabemos hoje que, quanto à garantia de melhores serviços públicos, qualquer contacto com a realidade desmascara essa intenção", criticou.

Lusa