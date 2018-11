Na proposta de alteração ao Orçamento do Estado, os bloquistas consideram que o gasto de 3 milhões de euros no Dia da Defesa Nacional é incompreensível e defendem que há outras prioridades não contempladas no documento

O Bloco sugere que a suspensão deve ser acompanhada do estudo de um novo modelo que repense a obrigatoriedade da iniciativa e que reduza custos.

As propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 terão ser que entregues até 16 de novembro.