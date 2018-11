Propostas para a Cultura apresentadas hoje no Parlamento

Entre as propostas do Governo está a redução do IVA de 13% para 6% para alguns espetáculos, mas nem todos estão incluídos. É o caso das touradas onde o imposto fica inalterado.

O CDS já veio criticar esta iniciativa que considera discriminatória.

O assunto gerou polémica no último debate do Orçamento do Estado na Generalidade, depois das declarações da Ministra da Cultura. Graça Fonseca disse que a tauromania é uma questão de civilização e que o imposto nessa área vai manter-se igual.

O Bloco de Esquerda quer aumentar o IVA das touradas para 23%. A Associação PróToiro considera a proposta ilegal e insiste na redução para 6%.