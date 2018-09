Numa nota publicada no site do clube, as águias justificam a decisão com "(...) razões de natureza pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial".

O Benfica agradece ainda "(...) o profissionalismo, a lealdade, a integridade e a dedicação demonstrados ao longo de 12 épocas desportivas (...)" pelo assessor jurídico da SAD do clube.

Paulo Gonçalves e a Benfica SAD estão acusados de corrupção no processo e-toupeira.