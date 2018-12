“Toda a gente tem amigos no futebol, isto é tudo normal”

A Benfica SAD não vai a julgamento, foi ilibada de todos os crimes no processo e-toupeira. O ex-acessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, vai responder por corrupção ativa e violação do segredo de justiça. O oficial de justiça José Silva será julgado pelos crimes de corrupção passiva e peculato. À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, o advogado da SAD, Rui Patrício, mostrou-se satisfeito com a decisão da juíza Ana Perez.