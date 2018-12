Ministério Público vai recorrer no caso e-toupeira

De acordo com informação avançada pelo Expresso, o Ministério Público não concorda com a decisão que Ana Peres tomou ontem de ilibar a SAD do Benfica dos 30 crimes de que estava acusada. A juíza considerou que os indícios de corrupção eram vagos e imprecisos. O procurador discorda e vai, por isso, recorrer junto do Tribunal da Relação de Lisboa.