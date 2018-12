Sporting e FC Porto não gostaram da decisão que ilibou a Benfica SAD de todos os crimes no caso e-toupeira

Os leões admitem recorrer da decisão do tribunal de não levar a julgamento a SAD do Benfica, por nenhum dos 30 crimes pelos quais estava acusada no e-toupeira. O Porto também já criticou esta decisão judicial que iliba o Benfica, mas aponta o dedo ao ex-assessor Paulo Gonçalves por corrupção.