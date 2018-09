Papa Francisco - Entre a vulnerabilidade de um abalo e a oportunidade de uma reforma (3)  

Max Rossi

1. Em 2017, o autor deste texto ensaiou com o jornalista António Marujo uma leitura deste pontificado. O resultado foi um livro com 338 páginas, 453 notas e outras centenas de fontes e referências bibliográficas (1). Ter mais notas do que páginas é também sintoma da incapacidade de dizer o que está sujeito à interpretação, como reconheceu o presidente Marcelo Rebelo de Sousa na apresentação da obra. O papa Francisco é testemunha e exemplo de como o ponto de vista condiciona a leitura. Para uns, já passou muito tempo sem avanços consideráveis. Para outros, foram de exorbitância. E há quem entenda que não faz mais, porque não pode. Estaremos perante dessintonias entre o tempo interpretado, o tempo percecionado, o tempo de expetativa, o tempo do possível e o tempo mediático, mais acentuadas em instituições históricas, alicerçadas em modelos de organização verticais, de reação lenta, pressionadas pela velocidade que precipita e fratura para abrir novas vias.

Nessa publicação ousamos falar numa revolução imparável, porque assim entendemos o percurso de Francisco. Há mudanças, acertos, reconsiderações e atualizações na Igreja e, pela Igreja, também no mundo, que têm este Papa como rosto e protagonista. Esses dinamismos estão numa marcha imparável. Não necessariamente irreversível, mas numa imparável expectativa. Parar estes dinamismos levará a uma rutura, porque a eleição de Francisco começou a desenhar já um caminho sem retorno iniciado no Segundo Concílio do Vaticano.

2. As clivagens, que começaram por ser discretas, com o tempo vão sendo visíveis. Meia hora antes do fumo branco, naquela noite de 13 de março de 2013, a conferência episcopal italiana protagonizou uma gaffe sintomática ao libertar um comunicado no qual felicitava a eleição de Angelo Scola, cardeal próximo de um movimento considerado conservador na Igreja. Quando foi anunciado o nome de Bergoglio, alguns dos que estavam na primeira linha da multidão concentrada na praça de São Pedro não conseguiram esconder a deceção e rapidamente saíram depois de uma saudação tímida. Naquela noite, enquanto se festejava à chuva na praça de S. Pedro com agitadas bandeiras de países sul-americanos, ouviam-se comentários nos corredores do Vaticano, nos cafés em volta e na sala de imprensa. Havia quem dissesse que os cardeais tinham «perdido a cabeça» ao escolher Jorge Mario Bergoglio.

É este o ambiente que acompanha o papa Francisco desde o início. Começou como um cisma «mudo», e, tal como no cinema, chegou já à fase colorida dos efeitos especiais e das fakenews. Quatro cardeais assumiram o protagonismo nesta demanda frente a Francisco, pondo em causa o pensamento pastoral do pontífice numa subtil forma de o acusar de heresia. Agosto de 2018 registou mais um «abalo» cismático com a denúncia do ex-núncio apostólico nos EUA, que, se não foi orquestrada pela ala conservadora, rapidamente se revelou instrumento de um ataque que aparenta ter o mesmo epicentro.

Francisco assumiu as dores da gasta e pesada estrutura administrativa e simbólica da Igreja católica. E não o fez apenas por teimosia pessoal, feitio ou defeito. As reuniões preparatórias do Conclave que o elegeu apontaram esse caminho. Ele segue um «programa». Provavelmente, alguns dos cardeais que dizem agora que Francisco está ir longe demais ou anda lento demais, não tinham a consciência do que significaria este desafio no tempo e no espaço que é o do hoje. É preciso retomar 2013, a situação de crise aguda em que se encontrava a Igreja, a frustração e a espera desenhada entre os católicos, para entender este pontificado. Esperava-se uma mudança e Francisco é visto como a resposta.

3. O cenário político internacional nos anos seguintes também veio reconfirmar a pertinência de Bergoglio na cadeira de Pedro. O Papa argentino, formado entre jesuítas, caminhante nas villas miseria, é voz e pulsar alternativo num mundo em mutação, com medos e assimetrias, construtor de desigualdades, impulsos virtuais e complexados. A assertividade nas palavras, associada à simplicidade desconcertante das opiniões, na pressa das viagens ou no improviso de uma audiência, vão elevando Francisco à concretização de uma espera, em Igreja e no mundo, um «messias mediático» como antevia em 1999 o sociólogo Ignacio Ramonet.

Há o risco de os cristãos ficaram pela «rama» sem perceberem a profundidade. Revisitemos, por exemplo, Fátima, onde realinhou e recentrou a devoção. Ou, como disse frei Bento Domingues, virou tudo do avesso. Terão crentes e devotos percebido o que disse Francisco na Cova da Iria?

O essencial que «comanda» o Papa argentino, dos discursos às cartas e exortações, implica não perder o foco. E o foco é o evangelho, que em Bergoglio pressupõe dois caminhos: misericórdia/inclusão e discernimento/consciência.

(1) Papa Francisco – A Revolução Imparável, 2017, Edição Manuscrito