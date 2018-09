Papa Francisco - Entre a vulnerabilidade de um abalo e a oportunidade de uma reforma (5) 

Andrew Medichini

1. Sem prejuízo de outros temas que podem precipitar momentos mais agudos, no curto ou médio prazo havia até há poucos meses quatro previsíveis variáveis a ter em conta no pontificado: a (re)composição do Colégio de Cardeais, do qual sairá o sucessor, as negociações diplomáticas com a China e a Rússia, a resistência física aos desafios e opositores, e uma eventual visita à Argentina, que tem vindo a ser sucessivamente adiada. A estas junta-se ainda o drama dos abusos sexuais e da pedofilia, um dos temas menos previsíveis para atacar este Papa (1).

2. Como pano de fundo temos o elogio a Bento XVI, que, nas palavras de Francisco, “abriu uma porta” ao resignar. Bergoglio já traçou um limite. Aguenta bem a dor moral, mas é “intolerante e cobarde quanto à dor física”.

Ao liderar a consciência do mundo no caso dos refugiados, arriscando dar um murro no estômago de uma Europa que, nalguns países, vai dando sinais contrários aos de Francisco, a (im)previsibilidade do pontificado reforça uma convicção. A de que a Igreja é chamada a um «sim» exemplar. Não pode nem deve ser um museu de medos, segregações, tradições, conceitos ou referências vagamente históricas na memória curta dos nossos dias, mas uma porta aberta para uma experiência concreta, de um Deus com gente para que outra gente, sem «abrigo», se sinta “mais gente e ninguém deixe de ser Pessoa” (2). Esta não é tarefa de um Papa. No contexto eclesial é de todos (as) os (as) crentes, na instituição, individualmente e em família.

Entre a utopia e a missão, com resistências e contratempos, traições e hesitações, assim se conta o pontificado de um jesuíta que adoptou o nome de Francisco para vestir de dominicano, que exercita o discernimento mas recusa a tradição imobilista e não tem medo de se enganar. “Chutem para diante”...

3. E voltamos à primeira destas cinco reflexões. Este homem que arrisca novos caminhos é um octogenário com formação clássica e experiência cosmopolita. Não é o tempo cronológico de define Francisco, mas o kayros da oportunidade. Não vale a pena seguir a regra de Hesíodo para somar trabalhos e dias, meses e obras, ou perscrutar eras de ouro nos anos que leva a difícil tarefa, já muitos na perceção mediática, mas poucos no calendário.

Também ele pretende trazer uma «chama» à vida concreta de cada pessoa que sinta a inquietação da fé, à semelhança do fogo que o mito rouba aos deuses para edificar a vida humana. Também ele sabe que, ao fazê-lo, abriu um novo tempo na Igreja e no seu espaço de relação, agitando um vespeiro de interesses instalados por séculos de estruturas autorreferenciadas, moldadas pelo poder mais do que pelo serviço.

As conferências episcopais não reagiram de imediato à denúncia do arcebispo Viganò. Ouvimos defesas isoladas que alegavam tratar-se de uma campanha orquestrada pela ala ultra-conservadora da Igreja. O próprio Papa preferiu não responder à denúncia. Questionado pelos jornalistas, remeteu a respetiva interpretação para a comunicação social. Foi “um ato de confiança”, disse. Só depois de os jornalistas revelarem que é uma denúncia frágil e infundada se multiplicaram os gestos de solidariedade, com cartas e tomadas de posição de conferências episcopais, movimentos e associações católicas, umas mais lestas que outras.

Denunciando “tentativas de pôr em causa a credibilidade” do Papa, o episcopado português manifestou o “total apoio à sua pessoa”.

Francisco assume as fragilidades, admite que se engana e procura ser fiel ao princípio de um discernimento firme e sem preconceitos, que exige tempo até diante de emergências. Um Papa mais exposto e vulnerável a «armadilhas».

Tal como no mito de Pandora cantado pelo poeta da antiguidade grega, parece haver uma esperança que prevalece e se fortalece no cerco de uma minoria com grande alcance mediático. Mas todo o ser humano tem um limite para a resiliência e nenhuma revolução se faz com um homem só.



(1) Como se analisou nas reflexões anteriores, os casos de abusos sexuais cometidos por membros do clero representam um «vulcão» que não adormecerá definitivamente. A 25 de setembro de 2018, depois da visita aos países bálticos e mais uma vez questionado pelos jornalistas, Francisco reafirmou que “a Igreja católica tomou consciência” e “fez tudo o que estava ao seu alcance” para combater a “monstruosidade” da pedofilia. O Papa recusa assinar “indultos” para padres condenados por abuso de menores. É uma matéria “inegociável”, diz.

(2) Citando o frade franciscano capuchinho Fernando Ventura