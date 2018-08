"Tio Pokémon" apanha monstros com onze telemóveis numa bicicleta

O jogo, que tem corrido o mundo desde julho de 2016, faz com que este taiwanês gaste cerca de 1120 euros por mês com o seu novo passatempo. No entanto, Chen que ir ainda mais longe ao adicionar quatro telemóveis ao guiador da bicicleta.

Os onze aparelhos montados na sua bicicleta permitem-lhe jogar 20 horas seguidas. Para além disso, utiliza também baterias portáteis para alimentar os múltiplos dispositivos.

Numa entrevista a um canal de notícias taiwanês, Chen San-yuan, contou que o jogo o tem ajudado a lutar contra a solidão e a combater a doença de Alzheimer.

Vários fãs do Pokémon Go, jogo onde são capturados monstros virtuais em cenários reais, ficaram surpreendidos depois de uma foto do taiwanês ter surgido nas redes sociais.