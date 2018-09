Último dia para arguidos da Operação Marquês pedirem abertura de instrução

O juíz Carlos Alexandre marcou o dia 3 de setembro como data limite para os os acusados pedirem a abertura da instrução. Caso não entreguem o documento até hoje, a lei permite à defesa fazer o pedido nos próximos três dias, pagando uma multa.

José Diogo Gaspar Ferreira, antigo diretor executivo do empreendimento de luxo Vale de Lobo e arguido no caso Operação Marquês, vai pedir a abertura da instrução do processo, bem como Armando Vara.

O processo da Operação Marquês é a investigação judicial mais importante da democracia portuguesa. Há seis meses, José Sócrates e outros 27 arguidos foram formalmente acusados por suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.