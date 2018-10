Juiz Carlos Alexandre alvo de inquérito por questionar sorteio da Operação Marquês

Segundo um comunicado do CSM, "dada a gravidade das declarações prestadas foi determinado, por despacho hoje proferido pelo vice-presidente do CSM (...) a abertura de inquérito, para cabal esclarecimento de todas as questões suscitadas pela entrevista em causa que sejam suscetíveis de relevar no âmbito das competências" deste órgão de gestão e disciplina dos juízes.

Em excertos já divulgados da entrevista ao programa Linha da Frente da RTP, que será emitida hoje à noite, Carlos Alexandre questionou o sistema de sorteio de juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

O sorteio eletrónico do juiz de instrução da Operação Marquês escolheu o outro juiz do TCIC, Ivo rosa.

"Há uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor consoante o número de processos de diferença que exista entre mais do que um juiz", disse Carlos Alexandre, lançando dúvidas sobre o sistema de sorteio.



