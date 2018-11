Nova casa de Sócrates foi comprada pelo primo, suspeito de ser testa de ferro do ex-primeiro-ministro

Depois de ter morado nos últimos dois anos e meio numa casa alugada no Parque das Nações, em Lisboa, José Sócrates mudou-se este mês para a Ericeira e, de acordo com o Expresso, está a viver num apartamento comprado pelo primo, acusado de dois crimes de branqueamento de capitais no processo da Operação Marquês.

José Paulo Bernardo Pinto de Sousa, empresário em Angola e primo direito do antigo líder do PS, "passou a ser o proprietário do imóvel na Ericeira a 16 de outubro de 2018, através de uma dação em pagamento, num formato que não implicou qualquer transferência de dinheiro", refere o Expresso.



O jornal refere também que segundo as informações que constam do registo predial, o apartamento onde Sócrates atualmente vive é um T4 com uma área bruta privativa de 312 metros quadrados, com mais 184 metros quadrados de arrecadação e garagem. Tendo em conta a área total, o valor da aquisição foi de 766 euros por metro quadrado.