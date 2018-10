Ninhos e picadas de vespa asiática aumentaram em Montemor-o-Velho após passagem da tempestade Leslie

"Os ninhos que existiam nas árvores, com a tempestade, caíram. E cada ninho desses pode dar origem a 100 novos ninhos. Estamos a assistir a uma infestação de vespa velutina [também conhecida como vespa asiática]", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

A situação já levou a um aumento do número de pessoas picadas pela vespa asiática, sendo que, devido à afluência a centros de saúde, teve de se reforçar o stock de anti-histamínicos, sublinhou o autarca.

"Já perdemos conta dos ninhos que destruímos e queimámos, desde ontem [quarta-feira]. Estão a proliferar de forma muito agressiva", vincou. Segundo Emílio Torrão, com a queda de ninhos, estão a ser gerados vários ninhos primários, por vezes "dez ou 15" na mesma área, com as vespas agora a alojarem-se de forma preferencial "em varandas, chaminés e em meios urbanos". "É uma situação grave", salientou o autarca.

Os prejuízos causados pela tempestade Leslie na região Centro ultrapassam os 80 milhões de euros, de acordo com os dados preliminares avançados pelas câmaras municipais mais afetadas.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, no sábado e domingo, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

