Duas equipas de um total de 10 inspetores deslocaram-se à Câmara Municipal e à Casa da Cultura onde estão os processos da atribuição de ajudas para obras nas habitações.

Foi nesta casa da Cultura que se realizou esta segunda-feira a reunião extraordinária da Assembleia Municipal em que o Presidente da Câmara negou irregularidades.

Valdemar Alves disse que todas as famílias que receberam donativos têm direito ao dinheiro para reconstruir as casas já que esta arderam no incêndio do ano passado.