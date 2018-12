Decisão do julgamento dos Vistos Gold adiada para 4 de janeiro

A leitura do acórdão do processo Vistos Gold foi esta sexta-feira adiada para o dia 4 de janeiro devido à greve parcial dos funcionários judiciais.

A notificação do adiamento da decisão foi feita verbalmente pelo juiz Francisco Henriques aos arguidos e aos advogados 15 minutos depois da hora prevista para o início da leitura da decisão.

O ex-ministro Miguel Macedo, o antigo presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo e os restantes arguidos do julgamento do processo Vistos Gold deveriam conhecer esta sexta-feira a decisão, quase dois anos após o seu início.



Lusa