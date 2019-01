Defesa de Miguel Macedo confiante na absolvição do ex-ministro

À entrada para o tribunal esta manhã, o advogado de defesa de Miguel Macedo, Castanheira Neves, mostrou-se confiante na absolvição do ex-ministro. A leitura do acórdão do processo dos Vistos Gold realiza-se hoje, após quatro adiamentos. O julgamento, que contou com 73 sessões, começou a 13 de fevereiro de 2017.