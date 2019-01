"Espero que se faça justiça que é para isso que o tribunal serve"

A defesa do principal arguido do processo dos Vistos Gold, António Figueiredo, acredita na absolvição. Rogério Alves diz esperar que se faça justiça. A leitura do acórdão do processo dos Vistos Gold realiza-se hoje. António Figueiredo respondeu em julgamento por corrupção passiva, recebimento indevido de vantagem, peculato de uso, tráfico de influência, prevaricação e branqueamento de capitais.