Ex-diretor do SEF absolvido no processo dos Vistos Gold

Última atualização às 11h54

A leitura do acórdão do julgamento do processo dos Vistos Gold está a decorrer esta manhã, depois de quatro adiamentos. O tribunal absolveu Jarmela Palos, ex-diretor do SEF, e não deu como provado alguns dos crime de corrupção de António Figueiredo, ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado, principal arguido do processo. Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna, é o outro dos 21 arguidos, 17 singulares e 4 coletivos.

"Pelas escutas, António Figueiredo até certa altura parecia omnipresente e estava metido em tudo", referiu o juiz na leitura do acórdão. Foram dados como provados três dos crimes de corrupção ativa, passiva e peculato de uso de que estava acusado o ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado.

Sobre Jarmela Palos, o juiz referiu que "não ficou provado acordo com Jarmela Palos para agilizar atribuição de vistos gold". O Ministério Público tinha dado como provada a corrupção passiva deste arguido, pedindo uma pena de até cinco anos de prisão, podendo ser suspensa na sua execução, mas admitiu que fosse absolvido de um dos dois crimes de prevaricação.

Em relação a Maria Antónia Anes, ex-secretária-geral do Ministério da Justiça, o juiz considerou: "O comportamento de Maria Antónia Anes é inadmissível". Maria Antónia Anes é acusada de corrupção ativa para ato ilícito.

TIAGO PETINGA / LUSA

O Ministério Público pediu a condenação de Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna no governo PSD/CDS, a cinco anos de prisão, pena passível de ser suspensa na sua execução, oito anos de prisão para António Figueiredo e ainda suspensão de funções públicas durante dois a três anos.

Para os restantes arguidos, o procurador José Nisa tinha pedido a condenação a uma pena não superior a cinco anos de prisão, admitindo que possa ser suspensa.

A exceção foi para o empresário Jaime Gomes, para quem tinha sido pedida prisão efetiva por corrupção passiva, prevaricação de titular de cargo político em coautoria com Miguel Macedo, António Figueiredo e Jarmela Palos, e tráfico de influência.