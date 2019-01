Leitura do acórdão do processo dos Vistos Gold marcada para hoje

A leitura do acórdão do processo dos Vistos Gold está marcada para hoje. A diligência, que envolve o ex-ministro Miguel Macedo, já foi adiada quatro vezes. O ex-governante está acusado de prevaricação e tráfico de influências. O julgamento, que contou com 73 sessões, começou a 13 de fevereiro de 2017.