Convite a Le Pen para a Web Summit: Governo esclarece que não tem "intervenção na seleção de oradores"

O Ministério da Economia enviou um comunicado às redações no qual informa que não vai pedir à organização que retire o convite a Marine Le Pen para participar no evento em novembro, alegando que se trata de "um fórum alargado de discussão de tendências de mercado, cujo alinhamento - oradores e programa - é da exclusiva responsabilidade da organização".

"O Governo português, estando, pelo seu impacto, empenhado no acolhimento deste evento privado, não tem, como em outros eventos, intervenção na seleção de oradores", refere também o comunicado.

O BE exigiu ontem que o Governo e a Câmara de Lisboa tomassem posição sobre o convite da Web Summit à líder da extrema-direita francesa, considerando inaceitável utilizar dinheiros públicos para passar mensagens de xenofobia e racismo.

Em declarações aos jornalistas na sede nacional do BE, em Lisboa, a deputada e dirigente bloquista Isabel Pires criticou o convite feito à líder do partido francês União Nacional para participar na Web Summit, evento que decorrerá na capital portuguesa em novembro, considerando inaceitável que Marine Le Pen seja oradora na iniciativa.

O nome de Marine Le Pen voltou assim a aparecer como oradora no evento, após ter sido inicialmente retirado do site oficial, ainda sem qualquer explicação por parte da organização.

Já na segunda-feira, a associação SOS Racismo exigiu que as entidades envolvidas na organização da Web Summit assumam uma posição pública sobre este convite, defendendo que Marine Le Pen seja desconvidada.

Com Lusa