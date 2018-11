Paddy Cosgrave acredita que relação com o Governo continuará no "bom caminho"

"Estas remodelações são parte da vida política de qualquer país e, como tal, acreditamos que a nossa relação continuará no bom caminho", afirmou Cosgrave, a um pedido de comentário da agência Lusa.

Depois da remodelação governamental, que terminou com a tomada de posse de 10 novos secretários de Estado, o responsável da conferência internacional manifestou satisfação pelas colaborações quer com o Governo, quer com a Câmara Municipal de Lisboa.

Neste momento, ainda não foi divulgada qual a secretaria de Estado do Ministério da Economia mais vocacionada para trabalhar com os responsáveis da Web Summit.

Em 17 de outubro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu posse a dez novos secretários de Estado e reconduziu outros cinco, no âmbito de uma remodelação governamental iniciada ao nível ministerial.

Web Summit em Lisboa por mais 10 anos

No início de outubro foi divulgado o acordo para a Web Summit continuar em Portugal por mais 10 anos, mediante contrapartidas anuais de 11 milhões de euros e a expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa.

No ano passado, reuniu na capital cerca de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.

A edição deste ano realiza-se entre os dias 05 e 08 de novembro.

Lusa