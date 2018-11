Lançar uma aplicação na Web Summit

Íris Brito Caeiro, diretora da startup, quer proporcionar aos "eaters", como chama aos utilizadores desta aplicação, um marketplace onde podem comprar e vender comida caseira.

A NowCookin' possibilita ao utilizador ver o que está disponível no momento, comprar uma refeição e ter feedback imediato. No mês de novembro, estará disponível apenas um serviço de pickup, em que o comprador terá de levantar a sua refeição na casa do cozinheiro. Para dezembro, já estará disponível o serviço de entrega.

Lisboa é a primeira cidade a receber este serviço, que depois de uma fase de testes deverá expandir para o Porto.