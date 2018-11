Mobiliários dos palcos da Web Summit voltam a sair de fábrica de Paredes

As contas são avançadas à agência Lusa por Hugo Ferro, responsável pela comunicação da Wewood, que, desde a edição de 2017, garante a produção e a entrega da cadeira 'Caravela', inspirada nas velas das antigas embarcações portuguesas, do sofá 'Bowie' e da mesa de apoio 'Bica'.

A cadeira e o sofá foram imaginados pelo diretor de 'design' da empresa, Gonçalo Campos, enquanto a mesa que recebeu o nome da típica expressão lisboeta para café tem a assinatura do alemão Sacha Sartory.

O convite aconteceu em outubro do ano passado. "Como ficaram contentes com o nosso trabalho, com o 'feedback' de quem lá esteve, voltaram a fazer-nos a proposta este ano e nós acedemos. Também é interessante para nós", conta o responsável, notando que a escolha de produtos foi feita na oferta que a empresa já dispunha.

Este ano repetem-se os produtos, o montante envolvido, mas não a tonalidade dos estofos, dada a "grande preocupação com a cor, com a imagem da cimeira para cada ano". Os estofos serão em "bege quase branco", depois de, em 2017, terem sido um "cinzento quase branco" por causa das questões de fotografia e até porque em destaque ficam as pessoas e não o mobiliário nos vários palcos da Feira Internacional de Lisboa (FIL), comenta Hugo Ferro.

A vantagem para a empresa de Paredes, distrito do Porto, passa pela exposição a "nível mediático da marca".

"Porque não nos vai trazer vendas diretas, mas uma exposição internacional porque os nossos mercados são sobretudo internacionais - temos 95% de exportação".

E essa 'montra' desde Lisboa para todo o mundo serviu de cartão de visita ao grupo hoteleiro Selina, da América do Sul, que, na primeira unidade recentemente inaugurada na Europa - na cidade do Porto - escolheram móveis vistos na Web Summit. "No total das vendas desses produtos, que seria 150 mil a 200 mil euros, cerca de 30% poderá vir da Web Summit, nesses produtos específicos", estima o responsável.

A marca portuguesa exporta para 24 países e os seus principais destinos são França, Estados Unidos, China , estando a decorrer a entrada na Austrália.

A fundação da Wewood remonta a alturas da crise, com a primeira coleção a surgir cerca de quatro anos depois, em 2012.

Mas as raízes são mais antigas e são encontradas nos anos 50 do século XX, já que a história começou quando dois irmãos fundaram os Móveis Carlos Alfredo, em Rebordosa. Nas décadas seguintes houve até exportação para Espanha e França, a crise fez as vendas ressentirem-se e um dos filhos de um dos fundadores decidiu aproveitar o que havia e juntar "maior preocupação com o 'design'".

Com duas fábricas, o grupo de móveis concentra 98 funcionários no total, decorrendo o projeto de juntar toda a operação em Gandra. A Wewood tem em exclusivo 12 trabalhadores e o plano é continuar a apostar nas áreas comercial, de comunicação e de 'marketing'.

A faturação da empresa no ano passado foi de 1,5 milhões de euros.

Foi divulgado que a cimeira de tecnologia e inovação, que se transferiu de Dublin para Lisboa, continuará em Portugal por mais dez anos, mediante contrapartidas anuais de 11 milhões de euros e a expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa.

No ano passado, reuniu na capital cerca de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.

A edição deste ano, a terceira no país, realiza-se entre os dias 05 e 08 de novembro.

A cimeira da tecnologia e inovação Web Summit, que se manterá na capital por mais 10 anos, vai merecer um investimento de três milhões de euros e o Hub Criativo do Beato 20,3 milhões.

