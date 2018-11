Paddy Cosgrave, a figura incontornável do empreendedorismo

Pedro Nunes

Formou-se em Economia, Política e Estudos Sociais na Universidade Trinity, em Dublin, anos durante os quais se envolveu a fundo em atividades extracurriculares. Foi editor de “Piranha”, uma revista satírica, e presidiu à “Phil”, uma Sociedade de Filosofia. Ao mesmo tempo desenvolveu o “Phil Speaks”, um programa para promover o debate nas escolas secundárias irlandesas.

A luta contra a abstenção

Em 2007, depois de terminar o curso, decidiu lançar a Rock the Vote Ireland, uma iniciativa para incentivar os jovens a participarem ativamente na vida política do país e combater a abstenção nas eleições legislativas desse ano.

Na mesma altura fundou o MiCandidate, um site que consolidava informações detalhadas sobre os candidatos ao governo irlandês. O projeto cresceu e dois anos mais tarde foi vendido, altura em que organiza a primeira edição de F.ounders, uma conferência por convite. Um ano depois, em novembro de 2010, nasce a Web Summit.

Pedro Nunes

O maior evento de tecnologia da Europa

Com apenas 400 participantes, a primeira edição contou com a presença dos cofundadores do Twitter e do Youtube. Nos anos que se seguiram a cimeira cresceu e o número de visitantes aumentou exponencialmente. Em 2014, 22 mil pessoas visitaram o espaço e em 2015 foram mais de 35 mil. Números que lhe valeram, nesse mesmo ano, um Medalha de Ouro da Associação de Exportadores Irlandeses e o 18.º lugar na lista da Wired UK das “100 pessoas mais influentes do mundo”.

Em 2018, são esperadas 70 mil pessoas naquela que se tornou uma das cimeiras mais emblemáticas do mundo tecnológico. Paddy Cosgrave continua, apesar disso, a manter a imagem descontraída e o estilo informal que o caracterizam. A nível pessoal, preza a privacidade, razão pela qual se sabe pouco sobre a sua vida. Um empreendedor que conquistou o mundo e que ajuda outros a seguir os seus passos.