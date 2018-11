Criar um negócio por catálogo? Há uma startup portuguesa que ajuda

Quem comprar uma empresa por esta startup vai receber em casa uma caixa com um conjunto de material com o branding e plano de negócios, acessos a site e redes sociais e até um plano de marketing. A caixa traz ainda um manual de instruções sobre como gerir o negócio com um plano passo a passo para todas as atividades inerentes.

Os clientes terão ainda acesso a uma plataforma da Ready2Start, onde poderão aceder a um período experimental antes de decidir escolher a empresa e formalizar o negócio. O objetivo é dar uma ferramenta inicial a quem queira uma empresa mas não tem tempo, dinheiro ou não quer lidar com burocracias.