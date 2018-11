Marcelo pede um "mundo melhor" no encerramento da Web Summit

Marcelo Rebelo de Sousa falou nos três desafios para o futuro. O primeiro prende-se com o futuro da Web Summit, em Portugal, criando edições melhores e diferentes. Marcelo falou sobre os refugiados no segundo desafio, pedindo às pessoas que não se esquecessem do "resto da sociedade". O último desafio, que diz ser mais difícil, é criar um mundo melhor.