Os melhores momentos da Web Summit 2017

Um alerta de Stephen Hawking

Quando a Web Summit arrancou, em novembro passado, houve uma surpresa: o discurso de uma mente brilhante, Stephen Hawking, com um alerta para os perigos da Inteligência Artificial.

Robô Sophia, uma “cidadã do mundo”

Sophia foi o primeiro robô a ser considerado cidadão do mundo, e não deixou ninguém indiferente no Parque das Nações. Foi a sensação de 2017 e deixou um aviso claro aos humanos: “Não vamos destruir o mundo, mas vamos ficar com os vossos empregos”. Reconhece rostos, consegue ter um diálogo e até constrói algumas piadas. A SIC esteve à conversa com Sophia e este foi o resultado.

“O efeito Trump”

Em 2017, o responsável pela estratégia digital da campanha do presidente dos Estados Unidos foi convidado a fazer um balanço sobre o primeiro ano de presidência de Donald Trump. Quando questionado se Trump enganou os eleitores durante a campanha, Brad Parscale negou e disse que Trump é o melhor presidente em muito tempo. Uma afirmação que despoletou algumas reações da plateia.

O desafio de Al Gore

Al Gore veio a Lisboa recrutar para uma causa que defende há décadas. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos apelou em Lisboa aos participantes na Web Summit para se envolverem na transição energética para combater as alterações climáticas. Uma mudança que o Nobel da Paz acredita não só ser precisa, mas também possível com a ajuda das novas tecnologias.

Um tema que também preocupa Marcelo Rebelo de Sousa. No discurso de encerramento, o Presidente da República mostrou-se ainda alarmado com os líderes políticos que se recusam a aceitar o problema das alterações climáticas.

Lifeina, o mini frigorífico portátil para medicamentos

O prémio para a melhor Startup do ano foi entregue a uma empresa francesa que desenvolveu um frigorífico para os doentes que necessitam de medicação todos os dias.