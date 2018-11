Um portal com produtos personalizados para animais de estimação

O portal junta no mesmo local uma loja online e um site com conteúdos. Tudo isto será personalizado mediante os animais de estimação que forem registados.

Para isso basta inserir a raça, idade e nome do cão ou gato. Com base nestas informações iniciais a Vivapets apresenta um vasto conjunto de produtos e conteúdos aproriados para o animal em questão. Posteriormente, a interações com o portal, que recolhe informações, ajudará a personalizar de forma mais detalhada estas sugestões.

A loja foi lançada há quatro meses, e o portal chega no final do mês de novembro. Desafiámos Marcos a um Pitch de 30 segundos e este foi o resultado: