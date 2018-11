935 mil quilómetros e 363 mil cafés: o balanço da Web Summit em números

Eram esperadas no Parque das Nações cerca de 70 mil pessoas. Em quatro dias, o número oficial divulgado pela organização foi de 69.300 pessoas, mais 10 mil do que em 2017. Os participantes, de 159 países, percorreram no total 935 mil quilómetros.

Subiram aos palcos 1.200 oradores, e na FIL estiveram 1.800 startups à procura dos mais de 1.500 investidores que visitaram o recinto.

Através da aplicação da Web Summit os participantes adicionaram 554 mil palestras aos seus calendários, enviaram 180 mil mensagens e visualizaram o perfil de mais de 810 mil pessoas.

A acompanhar o evento ao minuto estiveram 2.600 jornalistas dos quatro cantos do mundo.

Para terminar, e depois de Paddy Cosgrave ter sublinhado o quanto apreciou o café em Portugal a 60 cêntimos, este ano e em quatro dias foram consumidos 363 mil cafés. Em média, cada participante bebeu cerca de um café cheio por dia.

A Web Summit fica em Portugal por mais dez anos e a FIL vai aumentar até 2021 para receber ainda mais pessoas.