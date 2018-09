Cristiano Ronaldo conhece hoje o castigo da UEFA

A confirmar-se o castigo, pode ir de um a três jogos de suspensão, o que faria o jogador perder, por exemplo, o regresso a Old Trafford para o confronto com o Manchester United de José Mourinho.

Há, no entanto, a possibilidade, no melhor dos cenários, do Comité de Disciplina da UEFA sancionar o português com apenas um jogo de suspensão, o que só deixaria Ronaldo de fora da receção da Juventus aos suíços do Young Boys.



Foi o primeiro cartão vermelho direto de sempre de Ronaldo na Liga dos Campeões.

Conhecida a decisão do Comité de Disciplina, a Juventus ainda pode recorrer para o Comité de Apelo da UEFA.