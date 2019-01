Porta-voz do Governo francês retirado do gabinete após invasão com retroescavadora

O porta-voz do Governo francês teve de ser este sábado retirado do seu gabinete, em Paris, depois de uma violenta entrada com uma retroescavadora no edifício localizado na rua de Grenelle. Em declarações aos jornalistas, Benjamin Griveaux disse que esta era uma situação "inaceitável e inadmissível", e que foi um ataque contra a República e as instituições francesas.