Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Negócios ruinosos da Caixa sem arguidos"

- "Dívida deixa Hospital Militar em risco"

- "Marcelo quer Bolsonaro empenhado na defesa da CPLP: Novo Presidente do Brasil toma posse e ataca esquerda"

- "Benfica: Salvio renova. Vai ganhar 4,5 milhões por ano"

- "FC Porto: Lesão de Bruno Costa salva dragão na Taça da Liga"

- "Sporting: Miguel Luís no lugar de Bruno Fernandes"

- "Kenzo é o primeiro bebé de 2019"

- "Estado: Tratamentos termais têm apoio"

- "Mata amigo com tiro acidental na festa de Ano Novo"

- "Tavira: Atira a pombos e acerta na mulher"

Público:

- "Bolsa de Lisboa sofre maior perda de empresas desde 2010"

- "Bolsonaro: A ultradireita chegou ao Planalto"

- "Torre do Tombo já comprou pergaminho que esteve à venda no OLX"

- "Obras: Saiba o que vai mudar no Porto em 2019"

- "Tecnologia: Algoritmo português prevê quais são os próximos países a legalizar a cannabis"

- "Marcelo pede 'credibilidade' e 'verdade' aos políticos"

- "Ana Gomes: 'A UE não quis ver a deriva para formas de autoritarismo'"- "Democratas assumem controlo do Congresso"

- "4000 psicólogos e nutricionistas candidatos a vagas no SNS"

Jornal i:

- "Especial: O regresso da Astrologia"

- "Homilia política em Braga: 'Não permitamos que alguns euros a mais na reforma ou no salário comprem as nossas convicções profundas', diz bispo auxiliar"

- "Entrevista com a taróloga Maria Helena: 'O meu conselho para qualquer ano, sinceramente, é a pessoa pensar o que quer da vida'"

- "60 anos de revolução cubana"

- "Marcelo apela ao voto em 2019 e quer 'política e políticos mais confiáveis'"

- "Bolsonaro toma posse contra máquina pesada do Estado"

- "Bem-estar: Cinco apps para reencontrar o equilíbrio"

Jornal de Notícias:

- "Bolsonaro: 'Vamos unir o povo'"

- "Mortes na estrada atingem pior resultado em 22 anos"

- "Rita foi a primeira a nascer segundos depois da meia-noite"

- "Benfica: Salvio renova e fica a ganhar 2,2 milhões"

- "Famosos brindaram nos quatro cantos do mundo"

- "Endividamento na compra de automóvel cresce para níveis anteriores à troika"

- "Marcelo exige ética aos políticos e deixa alerta contra o populismo"

- "P. Ferreira: Mulher foge para a GNR após décadas de maus-tratos"

- "Matou o amigo que ia ser pai com tiro acidental em Sever do Vouga"

- "Porto: Campanhã à espera de ganhar vida nova"

- "Televisão: Fim da 'Guerra dos Tronos' em tempo de regressos"

Negócios:

- "126 líderes antecipam 2019"

- "Autarquias: Gastos com Natal e fim de ano voltam a subir"

- "Ano novo: Marcelo quer ambição para se dar mais verdade política"

- "Imobiliário: Altice vende edifícios da PT por 13,7 milhões"

A Bola:

- "Homem do ano: 'A principal característica de um treinador é ser genuíno', Sérgio Conceição"

- "Benfica: Salvio renova até 2022"

- "'Não sejamos líricos', Rui Vitória quer começar o ano a ganhar"

- "Sporting: Mónaco quer Acuña"

- "Rio Ave: Daniel Ramos é o novo treinador"

O Jogo:

- "'Quero as 30 vitórias seguidas', Marega foi eleito o melhor jogador de 2018 pelos leitores de O Jogo"

- "Portimonense-Benfica: 'Continuamos a ser favoritos ao título', Rui Vitória"

- "Salvio renovou até 2022"- "Sporting: Cristian Borja para a esquerda"

- "Braga-Marítimo: 'A estrela é a equipa', Abel e a garantia de permanência de Trincão e Dyego"

- "Rio Ave-Moreirense: Daniel Ramos é p treinador dos vila-condenses"

Record:

- "Rafael Camacho a caminho do Sporting: Acordo iminente com jogador e Liverpool"

- "Portimonense-Benfica: Rui Vitória: 'É o ano das reconquistas'"

- "Salvio renovou até 2022"

- "FC Porto: Bruno Costa em tratamento a lesão muscular"

- "Jackson Martínez: 'O mais fácil seria desistir'"

- "Belenenses: Patrick disponível para divórcio amigável com a SAD"

- "Sp. Braga-Marítimo: Abel: 'Tenho homens de grande caráter'"

- "CR7 'papa' medalhas"

- "Rio Ave: Daniel Ramos: 'Finalmente estou no clube que sempre sonhei treinar'".

Com LUSA.