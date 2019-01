Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Sábado:

- "Guerra das rendas: Senhorios e inquilinos, quem ganha com a nova lei"

- "Ensaio de António Barreto: Os perigos do populismo e da corrupção"

- "Saiba o que os seus filhos andam a ver no youtube?"

- "Como foi preparado (e feito) o assalto aos paióis de Tancos"

Visão:

- "Um mistério chamado Sophia: As origens e a infância aristocrática, a resistência ao regime, os amigos, os vícios e hobbies"

- "Detox digital: Como se libertar das redes sociais"

- "João de Deus: O médium violador que choca o Brasil"

Correio da Manhã:

- "Ninguém quer 30 mil empregos: Comércio e restauração lideram vagas por preencher"

- "Portimonense-Benfica (2-0): Hara-Kiri na defesa"

- "Cela lavada e colchão novo à espera de Vara"

- "Professores aumentam pressão sobre Costa"

- "Emoção no último adeus"

- "Esquerda quer tomar conta de casas sem uso"

- "FC Porto: Sérgio avisa Herrera e Brahimi"

- "Sporting: Keizer já conta com Nani e Wendel"

- "São João da Pesqueira: Braseira em quarto intoxica e mata casal"

- "Alterada hora do bebé do ano"

- "Dívida pública sobe para novo recorde"

Público:

- "Bilheteiras do cinema batem novo recorde: Em Portugal o filme mais visto em 2018 foi 'The Incredibles 2- Os Super Heróis'"

- "Governo lança novo plano de obras públicas quando falta fazer 80% do anterior"

- "Diretor do Museu de Arte Antiga deixa cargo em junho"

- "Inês Medeiros avisa que '2019 vai ser um ano infernal'"

- "Futebol: Benfica regressa à crise após derrota no Algarve"

- "Partidos testam mensagem com a campanha eleitoral à vista"

- "Portugal falha aplicação de leis sobre direitos humanos"

Jornal de Notícias:

- "A ternura dos 41"

- "Estado ignora a lei e abandona famílias de acolhimento"

- "Casal de emigrantes morre intoxicado por brasileira em S. João da Pedreira"

- "Avança fiscalização a aulas-fantasma nas escolas de condução"

- "Pedofilia: Detidos por abusarem de menina de sete e cinco anos"

- "Porto de Mós: Atinge marido com três tiros e põe-se em fuga"

- "Câmara de Valongo resgata parcómetros"

- "Doença: Roberto Leal perde visão em batalha contra o cancro"

- "Música: Visita surpresa de Bob Dylan ao Porto com concerto em maio"

- "Conceição dispensa festas e só pensa em voar nas Aves"

- "Braga: Triunfo sobre o Marítimo vale subida na tabela"

- "Sporting: Marcel Keizer ainda não viu o campeão jogar"

Jornal i:

- "Acidentes na estrada: 16309 mortos desde o ano 2000"

- "Carros autónomos: Quem vive e quem morre em caso de atropelamento"

- "Marcelo e Bolsonaro: 'Foi uma reunião entre irmãos'"

- "Tomás Correia toma hoje posse como presidente do Montepio"

- "Diferendo entre China e Taiwan: 'Não prometemos renunciar ao uso da força', avisa Xi Jinping"

- "Música: Os álbuns que vamos querer ouvir em 2019"

- "Investigador diz que Ultima Thule se assemelha a 'um boneco de neve'"

Negócios:

- "Aeroporto do Montijo descola para a semana"

- "Fortunas da bolsa de Lisboa encolhem três mil milhões"

"Pensões por desemprego com cortes mal calculados"

- "Transportes: Atrasos nos comboios vão dar direito a indemnizações"

- "Saúde: Estado recupera Hospital de Braga mas vai lançar nova PPP"

- "Banca: 'Cobrador do fraque' do Estado nascido em Milão chegou a Lisboa"

- "Automóvel: Vendas de carros aumentam pelo sexto ano consecutivo"

- "João Neves, secretário de Estado da Economia: 'Não quero qualquer dúvida de que o IAPMEI cumpre a lei'"

- "Novos contratos de rendas já podem ter IRS mais baixo"

- "Fnac vai abrir cinco lojas até ao final deste ano"

Record:

- "Portimonense-Benfica (2-0): Voltou a crise: Águia faz dois autogolos 72 anos depois e derrapa em Portimão"

- "Sporting-Belenenses: Nani e Wendel aptos"

- "Aves-FC Porto: 'Não gosto deste ambiente de festa', Sérgio Conceição contra a euforia"

- "Sp. Braga-Marítimo (2-0): Guerreiros em retoma"

O Jogo:

- "Auto Stop: Dois golos na própria baliza trazem de volta a crise benfiquista"

- "Braga-Marítimo (2-0): Luz apagada"

- "Aves-FC Porto: Dragão contra a quadra"

- "Sporting-Belenenses: Keizer mantém título em agenda"

A Bola:

- "Portimonense-Benfica (2-0): Sem jeito: Derrota em Portimão e título mais longe"

- "Aves-FC Porto: 'Prefiro a pressão do primeiro lugar', Sérgio Conceição"

- "Sporting-Belenenses: 'Espero que ninguém saia', Keizer"

- "Benfica: Vieira tenta desviar Raul José do Sporting"

Com LUSA.