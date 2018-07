Seguranças de cruzeiro alemão matam urso polar, Noruega defende ato

O porta-voz da polícia, Ole Jakob Malmo, indicou que dois membros da tripulação de 12 homens que pisaram terra na ilha mais a norte do arquipélago Svalbard antes dos turistas, no sábado, tentaram primeiro afugentar o urso "gritando e fazendo barulho, bem como disparando uma pistola de sinalização, mas sem resultado".

Um cidadão alemão de 42 anos cuja identidade não foi divulgada sofreu ferimentos ligeiros na cabeça no ataque, precisou Malmo.

O incidente desencadeou a indignação da comunidade internacional, com ativistas dos direitos dos animais dizendo que, para começar, tinha sido errado deixar os turistas do navio de cruzeiro MS Bremen desembarcar em território conhecido como habitat de espécies vulneráveis.

O operador do navio de cruzeiro alemão, Hapag Lloyd Cruises, disse na sua página da rede social Facebook que o desembarque em Svalbard não se destinava "a servir o objetivo da observação de ursos polares, pelo contrário: os ursos polares só são observados a bordo dos navios, a uma distância de segurança".

O humorista britânico Ricky Gervais usou a rede social Twitter para reagir ao incidente, chamando aos turistas "atrasados mentais", enquanto outra utilizadora, Jane Roberts, argumentou que se esse tipo de turismo fosse proibido "não seriam necessários seguranças para proteger turistas palermas, e os ursos polares seriam deixados em paz, em vez de serem mortos apenas para servir como oportunidade para uma foto".

O arquipélago entre a Noruega continental e o Polo Norte é conhecido pelas montanhas cobertas de neve, fiordes e glaciares e é um popular destino de cruzeiros.

Na sua página da Internet, o gabinete do governador do arquipélago afirma que podem aparecer ursos em qualquer ponto das ilhas Svalbard e insta as pessoas a "manterem-se o mais possível afastadas para evitar situações que possam ser perigosas para as pessoas e para os ursos", caso deparem com um dos estimados entre 20.000 e 25.000 ursos que vivem no Ártico.

Svalbard está pejado de avisos sobre a presença de ursos polares, e os visitantes que escolhem dormir ao ar livre são alertados pelas autoridades para terem consigo uma arma de fogo quando se deslocam para fora da área edificada.

Em 2015, um urso polar arrastou um turista checo para fora da sua tenda quando ele e outros acampavam a norte de Longyearbyen - a principal localidade de Svalbard -, ferindo-lhe as costas com as garras antes de conseguirem afugentá-lo com tiros de espingarda.

Jakub Moravec, cujos ferimentos foram ligeiros, fazia parte de um grupo de seis pessoas que realizava uma viagem combinada de mota de neve e esqui às ilhas remotas.

O urso acabou por ser encontrado e abatido pelas autoridades locais.O animal morto no sábado foi transportado para Longyearbyen para uma autópsia de rotina, indicou o porta-voz da polícia norueguesa.

Lusa