No Facebook, o San Antonio Aquarium informou que um funcionário viu o homem a roubar o tubarão e avisou o gerente. Os trabalhadores do aquário conseguiram registar a matrícula do carro em que os homens seguiram e entregaram essa informação à polícia, que localizou o veículo e os suspeitos. O tubarão foi encontrado bem de saúde, porque os suspeitos tinham experiência com animais marinhos.

