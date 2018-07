Avião despenha-se no México com mais de 100 pessoas a bordo

Segundo a Sky News 80 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Proteção Civil de Durango, os sobreviventes estão a ser transportados para os hospitais locais.

A aeronave, um Embraer 190 com capacidade para 100 passageiros, levava a bordo 97 passageiros e quatro membros da tripulação. O voo 2431 tinha como destino a Cidade do México.

Os números de passageiros e membros da tripulação foram adiantados pelo ministro mexicano dos Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, na sua conta na rede social Twitter, citada pela agência AFP.

As primeiras imagens difundidas nas redes sociais e meios de comunicação social mostram um avião no solo, com a cabine parcialmente consumida por um incêndio.

A companhia aérea confirmou no Twitter o acidente e diz estar a trabalhar para obter mais informações.

Com Lusa