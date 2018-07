Especialistas alertam para risco de tratamentos de rejuvenescimento da vagina

O procedimento, apesar de não ser considerado cirúrgico, é feito à base de tecnologia laser. Uma técnica aprovada para o tratamento de células pré-cancerígenas na cervical e no tecido vaginal, mas que ainda não foi testada nem considerada segura para os tratamentos estéticos.

Citado pela BBC, o regulador da Food and Drug Administration (FDA) garante que a agência federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos irá intervir caso as clínicas continuem a promover o "procedimento perigoso e sem benefícios comprovados".

Uma publicidade "enganosa", explica, que promete tratar sintomas relacionados com a menopausa, incontinência urinária e performance sexual.

Para a ginecologista Vanessa Mackay é importante que as mulheres contactem um profissional de saúde caso estejam preocupadas "com a aparência da vagina", não devendo recorrer a tratamentos estéticos cujos efeitos ainda não foram testados.