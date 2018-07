Hubble fotografa a irmã "mais crescida" da Via Láctea

A galáxia NGC 6744 é muito semelhante à nossa - tem uma região central proeminente cheia de velhas estrelas amarelas. Mas é maior, tem um diâmetro de mais de 200 mil anos-luz enquanto a nossa Via Láctea mede 100 mil anos-luz.

Um pouco mais afastado do núcleo, há espirais de poeiras em tons de azul e rosa - as azuis estão repletas de aglomerados de jovens estrelas, as rosa são regiões de intensa formação de estrelas, o que indica que esta é uma galáxia muito ativa.

A imagem foi captada pela câmara de longo alcance da NASA e da ESA no telescópio espacial Hubble WFC3.