Papa pede a jovens que ajudem da mesma forma estrangeiros e compatriotas

"Devemos começar por perguntar: ´O que posso fazer hoje para responder às necessidades dos meus vizinhos?´ e não diferenciar entre se é um amigou ou um estranho, um compatriota ou um estrangeiro", disse Francisco perante cerca de 60 mil jovens que chegaram a Roma em peregrinação.

E acrescentou: "Acreditem, fazendo isto podem converter-se em verdadeiros santos, homens e mulheres que transformam o mundo vivendo no amor de Cristo".

Milhares de jovens acólitos de todo o mundo, entre eles 325 portugueses, participam na peregrinação internacional que decorre em Roma até sexta-feira.

"Procura a paz e vai ao seu encalço" (Salmo 33,15b) é o lema escolhido para o evento que reúne jovens e adolescentes (entre 13 e 23 anos) de pelo menos 19 países oficialmente inscritos: Itália, França, Bélgica, Croácia, Luxemburgo, Áustria, Portugal, Roménia, Suíça, Sérvia, Eslováquia, República Checa, Ucrânia, Hungria, Polónia, mas também dos Estados Unidos.

O programa prevê uma passagem por diversas basílicas -- Santa Maria Maior, S. João de Latrão, de São Paulo fora de muros -- a Escada Santa e as Catacumbas de São Calisto, onde esteve sepultado São Tarcísio, padroeiro dos acólitos.

A reunião geral tem a coordenação do "Coetus Internationalis Ministrantium", uma associação europeia de acólitos, com mais de 50 anos de existência, que serve de elo de ligação entre os vários serviços diocesanos e nacionais do setor.

Hoje os jovens aguentaram um sol inclemente, no meio de uma capital italiana a sofrer uma onda de calor, o que levou o papa Francisco a dizer que eram "muito valentes".

"Estou muito contente por vos ver aqui em tão grande número, na praça de S. Pedro, adornada com as vossas bandeiras coloridas. Obrigado por me darem os emblemas da bossa peregrinação. Eu sou também um peregrino", disse Francisco ao dar as boas vindas aos jovens. E recomendou-lhes que além do seu serviço durante a liturgia se envolvam de maneira ativa na vida da paróquia.

"Recordem que quanto mais derem aos outros mais recebem em troca, em realização pessoal e em verdadeira felicidade", disse Francisco.

