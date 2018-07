Pelo menos 18 mortos em ataque a edifício governamental no Afeganistão

Um primeiro atacante fez-se explodir e permitiu a entrada de dois homens armados no Ministério dos Refugiados, que se entrincheiraram no edifício até serem abatidos, quase seis horas após o início do ataque, que também terá provocado 15 feridos.

Na sequência da ação armada, as forças de segurança deslocaram efetivos para o local, que foi cercado.No edifício atacado estão instalados gabinetes de diversas agências internacionais.

O último relatório das Nações Unidas aponta que o número de civis mortos no Afeganistão no primeiro semestre do ano cresceu 1% em relação ao período homólogo de 2017, tendo-se registado 1.692 mortes violentas.

A NATO mantém uma força no terreno de "aconselhamento e assistência" às forças de segurança afegãs, enquanto os EUA também possuem vários milhares de homens no terreno, após a anunciada, mas não concretizada, retirada internacional de 2014.

Lusa