Pelo menos dez mortos em atentado nas Filipinas

A deflagração de um engenho explosivo numa viatura resultou na morte de um soldado, de cinco elementos das milícias locais e de quatro civis na província de Basilan, uma pequena ilha localizada no sul das Filipinas, informaram as autoridades.

Já o governador da província, que informou os 'media' locais do ataque, sublinhou que há indícios de que este terá sido cometido pelo grupo Abu Sayyaf, que jurou lealdade ao Daesh.

A explosão da bomba, localizada numa viatura, ocorreu num posto de controlo militar em Lamitan, capital de Basilan.

O ataque ocorreu menos de uma semana após o Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ter assinado uma lei que concedeu mais autonomia para a minoria muçulmana no sul do país, numa tentativa de isolar os rebeldes islâmicos que ali operam.

O estabelecimento de um Estado Federal no país é considerado um ponto de partida para o cumprimento do acordo de paz assinado em 2014 com a Frente Moro de Libertação Islâmica (FMLI).

