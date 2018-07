Suspeito de ataque racista na Alemanha absolvido 18 anos depois

O ex-soldado alemão e figura da cena neonazi em Dusseldorf, Ralf Spies, enfrentava a prisão perpétua. Spies sempre negou ter lançado a bomba na estação de comboios Wehrhahn, em Dusseldorf, em 27 de julho de 2000, que feriu 10 pessoas entre um grupo de cidadãos da antiga URSS, seis dos quais judeus. Uma das vítimas, uma ucraniana grávida de cinco meses, perdeu o bebé.

O homem, de 52 anos, estava em liberdade desde maio, quando o tribunal considerou que as provas contra ele eram insuficientes.

O ataque abalou a Alemanha e desencadeou, 55 anos após a queda do Terceiro Reich, um acalorado debate sobre a violência da extrema-direita, que o país enfrenta com regularidade.

Ralf Spies foi preso em fevereiro de 2017 porque a polícia recolheu um testemunho de um companheiro de prisão, em 2014, a quem Spies supostamente confidenciou ter "provocado uma explosão numa estação", confissão que foi contestada pela defesa. Em maio, o tribunal determinou que estas declarações "não estavam suficientemente fundamentadas" para condenar Spies, segundo a agência DPA.

Diante da iminente absolvição, as outras partes expressaram a sua incompreensão e raiva para com o veredicto. Será "o pior erro da história judicial de Dusseldorf", disse o advogado Juri Rogner.

No entanto, o Ministério Público tentou obter a condenação do homem, que na época geria uma loja de excedentes militares ao lado da escola de línguas onde as vítimas estudavam.

Ralf Spies "sentiu-se investido de uma missão, a de manter sua vizinhança 'limpa'", argumentou na semana passada o procurador Ralf Herrenbrück, convencido da culpa do acusado.

Lusa