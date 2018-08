Chuvas na Índia já causaram 150 mortos e milhares de pessoas e casas afetadas

Na terça-feira morreram 11 pessoas e sete ficaram feridas pelas chuvas associadas as monções, mas a maioria das vítimas neste estado do norte da Índia morreram entre 26 e 31 de julho, disse o diretor-adjunto da Autoridades de Gestão de Desastres de Uttar Pradesh, Sanjay Kumar.

A maioria dos acidentes aconteceram devido ao colapso de muros ou telhados e apenas 5% das mortes foram causadas por raios, acrescentou.Kumar declarou que cerca de 11 mil casas e edifícios foram afetados pelas chuvas e dezenas de animais domésticos também sucumbiram às chuvas.

Os rios Ganges e Yamuna aumentaram o seu caudal em algumas áreas do estado até atingirem níveis perigosos, mas o diretor-adjunto disse que, no momento, a situação "não é preocupante".

"Ninguém ainda foi deslocado, mas estamos a esperar que nos próximos dez dias a situação pode mudar, porque está a chover no estado de forma contínua e os reservatórios estão a encher", disse.

Os desastres meteorológicos são comuns no sul da Ásia na época mais intensa das monções, entre julho e agosto, quando muitas vezes deixam centenas de mortos e milhões afetados na região.

Em agosto passado, cerca de 700 pessoas morreram no norte da Índia devido a incidentes relacionados com as fortes chuvas de monções, sendo mais afetados os estados de Bihar e Uttar Pradesh.

Lusa