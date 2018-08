Homem condenado a pagar nove milhões de dólares ao marido da amante

Keith King vai receber nove milhões de dólares do amante da ex-mulher depois de ter descoberto que esta manteve uma relação adúltera durante o casamento. A decisão do juiz é baseada na Lei da Alienação de Afeto, em vigor em apenas seis estados americanos.

O caso começou depois do casal ter participado num evento da empresa, em Nova Iorque, em que a mulher de Keith conheceu Francisco Huizar. Depois do evento, iniciaram um relacionamento amoroso. Segundo a BBC, os documentos judiciais revelam que o amante de Danielle chegou mesmo a alugar um quarto perto da casa do casal.

Keith afirma que sabia da traição praticamente desde o início, razão que motivou a mulher a sair de casa. Apesar dos desentendimentos, o casal não se separou, o que acabou por beneficiar Keith durante o julgamento.

A 26 de julho, o juiz concedeu ao ex-marido de Danielle uma indemnização de 2 milhões de dólares, valor a que acresce 6,8 milhões por perdas e danos. Orlando Hudson considerou o amante culpado de "atos criminosos, alienação de afeto e de infligir sofrimento emocional intencionalmente".

Apesar de ter ganho o caso, Keith afirma que não se sente feliz. "É uma vitória vazia", explica, porque o que queria era recuperar a vida com a ex-mulher e com a filha de cinco anos.