Já viu o avião, a nova reação a posts e comentários do Facebook?

Para ativar a nova reação, os utilizadores tinham de seguir vários passos, segundo noticiou o site SDP. Era necessário terem instalada a aplicação do Facebook para Android, escrever um comentário com "#addplanereact" em qualquer publicação, voltar à publicação e abrir a janela de comentários.

De seguida, no canto superior direito, onde está o emoji do like, pressionar até aparecerem as várias reações, com a "de raiva" a aparecer em duplicado. A segunda, quando pressionada, transformava-se no avião.

Neste momento, se os utilizadores seguirem esses passos o avião já não fica como reação, aparece quando se seleciona o emoji repetido, mas desaparece de seguida.

O Facebook explicou ao site brasileiro Olhar digital que se trata de um bug. O avião foi incluído na plataforma por causa de um hackathon não especificado. Quer isto dizer que surgiu de novas ideias e experiências de hackers, que se costumam reunir para explorar dados, desvendar códigos, discutir novas ideias e desenvolver projetos de software e de hardware.

A rede social tinha referido recentemente que não implementaria mais reações temáticas na plataforma. Tinha já sido criada uma flor de gratidão para o Dia da Mãe e um arco-íris na semana do Orgulho LGBT nos EUA.