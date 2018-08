Madonna mudou-se para Lisboa para concretizar o sonho do filho

Madonna deixou os Estados Unidos e mudou-se para Portugal com quatro dos seus seis filhos no ano passado. A capital portuguesa foi a escolha da Rainha da Pop depois de David, o seu filho de 12 anos, lhe ter dito que tinha o sonho de jogar futebol profissional.

"Fiz de tudo para colocá-lo nas melhores escolas com os melhores treinadores, mas o nível futebolístico na América é mais baixo do que no resto do mundo", revela à revista de moda. Na edição de agosto, Madonna fala sobre a cidade que a acolheu e a "nova vida" como "soccer mom".

Na entrevista acompanhada por uma sessão fotográfica em vários pontos da cidade portuguesa, Madonna revelou que a mudança foi uma necessidade para a família, e que as escolhas passavam por "Turim, Barcelona ou Lisboa", sendo que esta última a conquistou por estar "mergulhada em história".

A cantora não deixa de falar sobre a sua paixão pela música que encontrou em Lisboa, com influências angolanas e cabo-verdianas e confessa ainda que uma das suas atividades favoritas é andar de cavalo na Comporta.