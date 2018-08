Ministro romeno criticado após referência a mísseis balísticos

"Como poderá estar contente o Presidente [russo Vladimir] Putin pelo facto de nós possuirmos mísseis balísticos na base militar de Deveselu?", comentou Fifor na noite de terça-feira durante uma entrevista a um canal televisivo.

O ministro referia-se ao "escudo" norte-americano deslocado para este local e constituído por mísseis de interceção do tipo SM-2, dando a entender que este equipamento seria potencialmente ofensivo.

Apesar das garantias de Bucareste e da NATO sobre o seu caráter exclusivamente defensivo, Moscovo não deixou de denunciar este sistema inaugurado em 2016.

"Trata-se da pior declaração alguma vez emitida por um ministro romeno", porque parece "confirmar as alegações de Putin e de outros responsáveis russos de que o sistema antimíssil de Deveselu seria ofensivo e não defensivo", reagiu o antigo Presidente de centro-direita, Traian Basescu.

"A estupidez do Governo [social-democrata] arrisca-se a envolver a Roménia numa guerra. Demissão!", lançou Ionel Dança, porta-voz do Partido Nacional Liberal (oposição de centro-direita), um apelo também emitido pela União Salvem a Roménia, outra formação de centro-direita.

Membro do Partido Social-Democrata no poder, Fifor rejeitou as exigências da oposição e referiu-se a um "erro de comunicação".

Este novo incidente surgiu após diversas imprudências cometidas por membros do executivo, num país dos Balcãs que é membro da NATO desde 2004.

Na semana passada, o ministro da Agricultura Petre Daea, comparou a incineração de porcos atingidos pela peste suína com as câmaras de gás de Auschwitz, suscitando uma reação da embaixada israelita na Roménia.

Há poucos dias, no decurso de uma visita a Podgorica, capital do Montenegro, a primeira-ministra Viorica Dancila declarou-se "feliz por se encontrar em Pristina", capital do Kosovo, e um país que não é reconhecido por Bucareste após a sua secessão da Sérvia em 2008.



